ANTD.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25-11 cáo buộc Israel đang tìm cách lừa dối Mỹ để kéo Washington vào một cuộc chiến mới nhằm vào Tehran, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Iran phát triển vũ khí hóa học và đề xuất một cuộc tấn công phủ đầu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 24-11 tuyên bố “Iran đang trong quá trình phát triển vũ khí hóa học nhưng chưa đạt được khả năng tấn công Israel bằng vũ khí này”.

Ông Katz khẳng định Israel sẽ ngăn chặn bằng mọi giá việc Tehran sở hữu loại vũ khí này và không loại trừ khả năng tấn công phủ đầu.

Ông Katz cũng cho biết quân đội Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang chuẩn bị cho các chiến dịch chung, quyết định cuối cùng về sự tham gia của Mỹ sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Phản ứng trước cáo buộc này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc và gọi đây là “tuyên truyền vô lý”.

Ông Araghchi viết: “Kẻ hiếu chiến này trơ tráo cáo buộc Iran - một quốc gia ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và là thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đồng thời từng là nạn nhân của vũ khí hóa học - phát triển và che giấu những vũ khí ghê tởm như vậy trong các nhà máy dược phẩm. Mục tiêu là để lừa dối Mỹ để Mỹ phải chiến đấu thêm một cuộc chiến nữa thay cho họ”.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: “Một chế độ được trang bị tận răng vũ khí hủy diệt hàng loạt lại đi cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hóa học. Nhưng như cả thế giới đã biết, với Israel, mọi lời cáo buộc đều là một lời thú tội”.

Ông Araghchi nêu rõ Israel đã từ chối tham gia bất kỳ công ước nào cấm vũ khí hạt nhân, hóa học hay sinh học, sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân.

Tehran cũng cho rằng trong một năm qua, Israel đã kéo Mỹ vào hai cuộc chiến chống lại Iran.

Ông Araghchi cảnh báo cáo buộc nhằm vào các nhà máy dược phẩm của Iran cũng sẽ khiến bệnh nhân Iran rơi vào nguy hiểm.