ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-11 cho biết đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Trong các cuộc trao đổi của tôi ở Trung Quốc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã dành nhiều thời gian nói về việc tôi muốn Tổng thống Putin rút lại mọi hành động quân sự..., với hy vọng một thỏa thuận có thể được thực hiện giữa Nga và Ukraine, và thực hiện một cách nhanh chóng" - ông Trump viết trên mạng Truth Social.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau cuộc gặp của ông Trump với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida tối 25-11.

Tuyên bố sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tránh mở rộng cuộc xung đột cũng như việc đạt được một giải pháp hòa bình càng nhanh càng tốt.

Ông Trump cho biết đã thông báo với ông Rutte chi tiết về cuộc gặp lịch sử ba bên giữa ông, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19-11.

Tại cuộc gặp này, ba nước đã ra tuyên bố chung về hòa bình, dù chưa có thỏa thuận cụ thể về kiểm soát vũ khí.

Ông Trump cũng nhắc lại thông điệp đã gửi tới các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông đã thúc giục ông Putin đẩy nhanh đàm phán hòa bình, cho rằng đây là thời điểm để đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Điện Kremlin 26-11 cáo buộc Ukraine đang cố gắng mở rộng xung đột.

Lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt vụ tấn công trong đêm 25-11 nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Kể từ đầu tháng 11-2026, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 16 nhà máy lọc dầu của Nga, buộc một số cơ sở phải tạm dừng hoạt động, trong khi các cơ sở khác phải cắt giảm sản lượng.