ANTD.VN - Sự kiện Anthropic lên sàn chứng khoán hôm 19-11 đã biến phần lớn nhân viên của công ty khởi nghiệp non trẻ này thành triệu phú chỉ sau một đêm, thậm chí có người sở hữu khối tài sản gấp nhiều lần con số đó.

Trong phiên chào sàn Nasdaq, cổ phiếu của công ty mở cửa ở mức 111,50 USD, cao hơn 34% so với giá IPO. Ảnh: NHK

96% tổng số nhân sự sở hữu lượng cổ phần trên 1 triệu USD

Theo các hồ sơ pháp lý, tính đến tháng 9 năm nay, Anthropic có tổng cộng 5.300 nhân viên. Dữ liệu từ Hill.com, đơn vị chuyên theo dõi cổ phần tại các công ty tư nhân, cho thấy sau khi Anthropic ấn định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập câu lạc bộ những người sở hữu khối tài sản trên 100 triệu USD.

Có tới 2.800 nhân viên đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá hơn 10 triệu USD. Đặc biệt, khoảng 5.100 nhân viên, tương đương 96% tổng số nhân sự, hiện sở hữu lượng cổ phần trị giá trên 1 triệu USD.

“Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là tốc độ diễn ra của sự việc”, Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Hill.com, chia sẻ với Đài CNN hôm 19-11. Ông cũng lưu ý rằng tỷ lệ nhân viên rời bỏ Anthropic là rất thấp. “Từ lâu, ai cũng thấy rõ Anthropic đang phát triển với tốc độ chóng mặt như một tên lửa. Điều này khiến nhân viên không muốn rời đi, vì họ hiểu rõ chi phí cơ hội nếu quyết định từ bỏ vị trí của mình tại đây”, Benson nói.

Việc các công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon - vốn thường thiếu hụt tiền mặt - trả lương cho nhân viên bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu không phải là điều hiếm gặp. Triển vọng về một thương vụ mua lại hoặc đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai thường là động lực giúp nhân viên nỗ lực làm việc và gắn bó với công ty cho đến ngày “hái quả ngọt”.

Tuy nhiên, hiếm có công ty khởi nghiệp nào đạt được quy mô lớn hoặc tăng trưởng nhanh chóng như Anthropic. Được thành lập vào năm 2021, công ty này có chưa đầy 1.000 nhân viên vào cuối năm 2024.

Theo Benson, cũng như hầu hết các công ty khởi nghiệp công nghệ khác, “xét về kết quả tài chính, việc gia nhập sớm quan trọng hơn nhiều so với vị trí cấp cao... Ngay cả khi ở vị trí thấp trong hệ thống phân cấp, nếu gia nhập từ năm 2023 hoặc 2024, bạn vẫn có khả năng nhận được thành quả tài chính tốt hơn đáng kể so với một nhân sự cấp cao gia nhập vào đầu năm nay”.

Đợt IPO của Anthropic cũng có điểm khác biệt khi cho phép các nhân sự nội bộ (không phải nhà sáng lập) được bán cổ phiếu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Trong hầu hết các đợt IPO, nhân viên phải tuân thủ “thời gian hạn chế chuyển nhượng” - thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Trong thời gian đó, họ không được phép bán cổ phiếu của mình.

Thế nhưng, Anthropic lại cho phép các nhân sự nội bộ (không phải nhà sáng lập) được bán tối đa 10% số cổ phiếu họ nắm giữ ngay khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người tận dụng được cơ hội này.

Phần lớn nhân viên của công ty khởi nghiệp non trẻ này thành triệu phú chỉ sau một đêm. Nguồn: CNN

Huy động được 81,3 tỷ USD, lập kỷ lục IPO

Hôm 19-11, "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ Anthropic đã huy động được con số kỷ lục 81,3 tỷ USD trong đợt IPO lần này, vượt qua kỷ lục cũ trên Phố Wall do hãng SpaceX thiết lập trước đó trong năm nay.

Anthropic được biết đến với các mô hình AI Claude. Trong phiên chào sàn Nasdaq, cổ phiếu của công ty mở cửa ở mức 111,50 USD, cao hơn 34% so với giá IPO. Khi chốt phiên, cổ phiếu đạt 97,17 USD, cao hơn 17% so với giá chào bán.

Trong bài phát biểu hôm 19-11, Giám đốc điều hành Dario Amodei cho biết AI mạnh mẽ, làm việc cùng con người, có thể rút ngắn một thế kỷ tiến bộ khoa học và y học xuống còn một thập kỷ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những mối nguy tiềm tàng.

Ông Amodei nói: “Chúng tôi luôn thẳng thắn rằng công nghệ này có những rủi ro rất thực tế. Những rủi ro này bao gồm từ việc cá nhân hoặc quốc gia lạm dụng công nghệ, xáo trộn kinh tế, cho đến việc mất kiểm soát các hệ thống AI”.

Bình luận về ảnh hưởng của đợt IPO này đối với thị trường, ông Michael Field, chiến lược gia tại công ty nghiên cứu Morningstar, cho biết: “Đây là tín hiệu tích cực cho ngành AI nói chung. Nó có thể là liều thuốc kích thích mà ngành đang cần sau vài tuần giá cổ phiếu sụt giảm”.