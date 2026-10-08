Lần đầu tiên một nghị sĩ đảng cực hữu AfD được bầu làm Chủ tịch Nghị viện bang tại Đức

ANTD.VN - Một nghị viện bang tại Đức đã bầu nghị sĩ thuộc đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) làm tân Chủ tịch Nghị viện bang.

Nghị sĩ Tobias Rausch thuộc đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD). Ảnh: DPA

Hôm 6-10, nghị sĩ Tobias Rausch thuộc đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) đã được bầu vào chức vụ này tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước Đức. Ông nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên của các đảng đối lập.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong phiên họp đầu tiên của Nghị viện bang Saxony-Anhalt sau chiến thắng của AfD trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 vừa qua. Đảng AfD chủ trương chính sách bài trừ người nhập cư và người tị nạn.

Truyền thông địa phương cho biết đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, một nghị viện bang của Đức bầu thành viên một đảng bị xếp vào nhóm “cực hữu” làm Chủ tịch Nghị viện bang.

Hàng trăm người dân đã tập trung xung quanh tòa nhà Nghị viện bang Saxony-Anhalt để phản đối đảng cực hữu này.

Trong khi đó, cuộc bầu chọn Thủ hiến bang dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Dư luận hiện đang dồn sự chú ý vào việc liệu một thành viên của AfD có giành chiến thắng và trở thành người đứng đầu bang hay không.

Bang Saxony-Anhalt từng thuộc Đông Đức và hiện có 2,1 triệu dân. Nếu AfD giành quyền điều hành chính quyền bang Saxony-Anhalt, đây sẽ là lần đầu tiên một đảng cực hữu nắm quyền tại Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.