Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được cấp hộ chiếu mới

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang được cấp hộ chiếu mới sau khi phát hiện thông tin cá nhân của ông cùng các quan chức cấp cao trong chính phủ và một số người khác đã bị hiển thị suốt 5 tháng trên một trang web an ninh mạng thu phí định kỳ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: NHK

Đài truyền hình công cộng KBS của Hàn Quốc đưa tin, dữ liệu bị rò rỉ là của 168 hành khách trên chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến công du châu Âu của ông Lee Jae Myung hồi tháng 6.

Theo KBS, thông tin bị lộ bao gồm chi tiết hộ chiếu và ngày sinh của Tổng thống, phu nhân Tổng thống, Cố vấn an ninh quốc gia, Ngoại trưởng, cùng các nhân viên mật vụ và nhà báo.

Hôm 3-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận vụ rò rỉ dữ liệu này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sự việc dường như không phải do tin tặc tấn công và cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Một số cơ quan truyền thông cho biết một tệp chứa dữ liệu cá nhân đã được tải lên trang web an ninh mạng nói trên để quét mã độc, và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ rò rỉ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thủ tục cấp hộ chiếu mới cho Tổng thống và tất cả những người bị lộ thông tin cá nhân đang được tiến hành. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ rò rỉ dữ liệu nêu trên.