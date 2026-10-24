Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn hiếm hoi giữa Nga và Ukraine

ANTD.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, có hiệu lực từ ngày 29-10, Nhà Trắng cho biết.

Bà Melania Trump

Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson do Nga kiểm soát, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.

Nhà Trắng cho biết thỏa thuận này được thúc đẩy thông qua các nỗ lực trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 29-10 tại thành phố Oleshky, nằm bên bờ sông Dnipro đối diện thành phố Kherson.

Hai bên cam kết tạm dừng mọi hoạt động quân sự trong khu vực để cho phép hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận người dân và mở hành lang an toàn phục vụ sơ tán dân thường.

Nhà Trắng cho biết, bà Melania Trump cùng đại diện của mình đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nga và Ukraine để thống nhất các điều khoản, thời gian biểu và cơ chế triển khai thỏa thuận.

Phát biểu về tình hình tại Oleshky, Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thành phố đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, trong khi nguồn thực phẩm, thuốc men, nước sạch và điện năng đều thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo Nhà Trắng, dân số Oleshky hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người, giảm mạnh so với mức khoảng 24.000 người trước xung đột.

Khoảng 90% khu vực này từng bị ngập lụt sau vụ vỡ đập Kakhovka, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân càng thêm khó khăn.

Lệnh ngừng bắn sẽ cho phép các nhóm dân sự từ cả Nga và Ukraine tiếp cận từng hộ gia đình để đánh giá nhu cầu hỗ trợ và tổ chức sơ tán.

Người dân sẽ được lựa chọn điểm đến là lãnh thổ do Ukraine hoặc Nga kiểm soát.