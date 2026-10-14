Nga chỉ trích gay gắt vụ Hải quân Pháp bắt giữ tàu dầu gần Madagascar

ANTD.VN - Đại sứ quán Nga tại Paris cáo buộc Pháp có hành vi “cướp biển” sau khi lực lượng hải quân nước này bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển quốc tế gần Madagascar, đồng thời bác bỏ tuyên bố cho rằng chiến dịch này tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Đại sứ quán Nga tại Pháp. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo về việc bắt giữ tàu DF Peak vào ngày 12-10, đồng thời cho biết con tàu bị nghi ngờ treo cờ giả và tham gia vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp.

Ông Macron nói rằng tàu chở dầu này đã bị chặn lại ở vị trí cách đảo Reunion - một lãnh thổ hải ngoại của Pháp nằm ở phía Đông Madagascar - 450 hải lý về phía Nam.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, tàu DF Peak treo cờ Benin. Ông Macron không nêu tên chủ sở hữu nhưng mô tả vụ bắt giữ là một phần trong chiến dịch của Pháp nhằm “chống lại đội tàu ‘ma’ ở bất cứ đâu trên thế giới”.

Đại sứ quán Nga gọi chiến dịch này là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, đồng thời bác bỏ những viện dẫn của Pháp về quy định hàng hải và “các biện pháp trừng phạt quốc tế”, coi đó chỉ là “tấm bình phong” che đậy hành vi “cướp biển và cướp bóc trắng trợn”.

Đại sứ quán Nga lên án các biện pháp trừng phạt là hành động đơn phương bất hợp pháp và cho biết chính quyền Pháp đã không thông báo cho các nhà ngoại giao Nga về vụ bắt giữ tàu. Cơ quan này cũng cho biết các quan chức đang kiểm tra xem có công dân Nga nào trên tàu hay không.

Chính phủ các nước phương Tây sử dụng thuật ngữ “hạm đội bóng tối” để chỉ những con tàu bị cáo buộc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Moscow bác bỏ cách gọi này, cho rằng nó không có cơ sở trong luật hàng hải quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 6, Pháp đã giữ tàu chở dầu Tagor ở Đại Tây Dương, còn lực lượng Anh bắt giữ tàu Smyrtos tại Eo biển Manche vào cuối tháng đó. Moscow lên án cả hai vụ việc này là hành vi “cướp biển”.