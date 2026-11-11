Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuyển tới căn cứ quân sự do lo ngại bị đe dọa tính mạng

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chuyển khỏi nơi ở tại Washington D.C. để tới sống tại một căn cứ quân sự của Mỹ sau các mối đe dọa tính mạng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Theo hai nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết, quyết định di dời nơi ở của ông Bessent được đưa ra khi cơ quan tình báo Mỹ ngày càng lo ngại về các âm mưu nhằm vào quan chức và công dân Mỹ mà Washington cho là có liên quan tới Iran.

Một bản ghi nhớ của giới chức tình báo Mỹ cảnh báo rằng các kế hoạch tấn công nhằm vào nhân sự Mỹ đã ở "giai đoạn phát triển cao".

Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của những mối đe dọa cụ thể nhằm vào ông Bessent hiện chưa được làm rõ.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, những lo ngại về an ninh của ông Bessent đã gia tăng khi tờ Wall Street Journal công bố hình ảnh dinh thự ở Georgetown mà ông Bessent đã mua với giá 12,5 triệu USD ngay sau khi làm Bộ trưởng Tài chính vào tháng 1-2025.

Nguồn tin cho biết, bức ảnh đã giúp xác định vị trí nhà của Bessent và ông đã được di dời đến một căn cứ quân sự để đảm bảo an toàn.

Ông Bessent là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau chiến dịch gây sức ép kinh tế của chính quyền Mỹ đối với Iran.

Từ tháng 8-2026, Bộ Tài chính Mỹ đã triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào hệ thống tài chính, hoạt động xuất khẩu dầu và các mạng lưới thương mại bị cho là hỗ trợ Tehran.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, ông Bessent sẽ không chùn bước bởi các mối đe dọa và tiếp tục điều hành chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Iran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này lên kế hoạch tấn công các quan chức hoặc công dân Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Washington vẫn duy trì cảnh giác cao độ đối với các nguy cơ an ninh liên quan đến Tehran.