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Ra mắt loạt trò chơi trực tuyến phản ánh chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Nhà Trắng đã cho ra mắt loạt trò chơi điện tử theo phong cách hoài cổ, phản ánh các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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Ảnh: NHK

Trong các trò chơi, người chơi có thể xây dựng tường biên giới và truy bắt những người nhập cư bất hợp pháp. 5 trò chơi như vậy đã được công bố mới đây và nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ đảng Dân chủ.

Nhà Trắng cũng đăng đoạn video lên mạng xã hội để quảng bá các trò chơi. Video sử dụng khẩu hiệu MAGA của ông Trump, viết tắt của cụm từ “Make America Great Again”, đồng thời sử dụng âm thanh có nguồn gốc từ hãng sản xuất trò chơi điện tử Nhật Bản Sega. Sega nói rằng công ty sẽ không đưa ra ý kiến về vấn đề này.

Đảng Dân chủ đã phản ứng trên mạng xã hội. Một nghị sĩ đặt câu hỏi Nhà Trắng đang tập trung vào điều gì trong bối cảnh giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã lên tới 4 USD. CNN nhận định các trò chơi này là một động thái nữa của chính quyền Tổng thống Trump nhằm “trêu tức” đảng Dân chủ.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Nhà Trắng

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