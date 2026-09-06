Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc: Các quốc đảo Thái Bình Dương bày tỏ quan ngại

ANTD.VN - Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương đã kết thúc hội nghị thường niên của các lãnh đạo với việc bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây của Trung Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NHK

Diễn đàn gồm 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea và Quần đảo Solomon. Lãnh đạo các nước đã họp từ hôm thứ hai đến thứ sáu tại Palau - quốc gia giữ vai trò chủ tịch năm nay.

Các đại biểu thảo luận những thách thức chung như biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Một chủ đề quan trọng là vụ thử tên lửa của Trung Quốc.

Theo Đài công cộng ABC của Australia, Palau và Australia đã thúc đẩy tuyên bố chung chỉ trích động thái của Trung Quốc. Tuy nhiên, Naoero phản đối khiến diễn đàn không đạt được đồng thuận.

Hồi tháng 7 vừa qua, Hải quân Trung Quốc thông báo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn mô phỏng. Tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế ở phía tây Thái Bình Dương.

Tổng thống Surangel Whipps Jr. của Palau bày tỏ không hài lòng, nói rằng “vụ thử đã diễn ra mà các quốc đảo Thái Bình Dương không được thông báo. Những bên được thông báo thì nhận thông tin muộn, và tôi cho rằng thông điệp từ diễn đàn này rất rõ ràng, đó là cần có sự minh bạch”.

Tuy nhiên, ông nói rằng Naoero đã không đồng tình với quan điểm chung. Naoero, trước đây gọi là Nauru, đã nối lại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 2024 và chấm dứt quan hệ với đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, Trung Quốc cam kết hỗ trợ Naoero xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu.