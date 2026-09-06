Vì sao Thái Lan quyết định rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực?

ANTD.VN - Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15-9.

Ảnh minh họa: Straits Times

Thái Lan vốn đang áp dụng chế độ miễn thị thực trong 60 ngày nhằm hỗ trợ ngành du lịch. Quyết định thay đổi quy định này được công bố trước đó trong tuần, và sẽ áp dụng đối với du khách đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thời gian lưu trú dài hơn được áp dụng từ năm 2024 nhằm giúp ngành du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19. Giới chức Thái Lan cho biết quyết định rút ngắn thời gian lưu trú nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thời gian miễn thị thực dài để tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Các quy định mới cũng nhằm hạn chế tình trạng được gọi là “chạy thị thực”, trong đó người nước ngoài liên tục xuất cảnh rồi nhập cảnh trở lại Thái Lan để kéo dài thời gian lưu trú.

Theo quy định mới, số lần nhập cảnh Thái Lan bằng đường bộ sẽ được giới hạn ở mức 2 lần mỗi năm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với công dân của một số quốc gia láng giềng.