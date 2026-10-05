ANTD.VN - Cuộc nội chiến ở Yemen leo thang khi chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự nhằm giành lại lãnh thổ bị lực lượng Houthi chiếm giữ hồi tháng trước.

Lực lượng Houthi được cho là đã chiếm giữ thêm nhiều thị trấn ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam Yemen, gần Eo biển Bab el-Mandeb chiến lược.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 4-10, ông Rashad al-Alimi, người đứng đầu Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, cho biết chính phủ đã ra lệnh “tiến hành các hoạt động quân sự để khôi phục lãnh thổ còn lại của nước cộng hòa này và mở rộng quyền lực nhà nước trên toàn quốc”.

Người phát ngôn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, Thiếu tướng Turki al-Maliki, cho biết liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen. Saudi Arabia lần đầu tiên can thiệp vào cuộc nội chiến năm 2015 sau khi lực lượng Houthi chiếm Thủ đô Sanaa của Yemen vào năm trước đó.

Các tay súng Houthi giao tranh với lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Taiz, Yemen. Ảnh: Getty Images

Các hãng truyền thông thân Houthi sau đó đưa tin vào ngày 4-10 rằng nhóm vũ trang này đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Turbah, các huyện Shamayatayn và Samea, cũng như tuyến đường Taiz-Aden.

Tháng trước, lực lượng Houthi đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo bờ Biển Đỏ của Yemen, chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha từ lực lượng chính phủ. Sau đó, họ kiểm soát Perim, còn được gọi là Mayyun, một hòn đảo nằm giữa Eo biển Bab el-Mandeb.

Những bước tiến này giúp Houthi kiểm soát các vị trí trọng yếu xung quanh tuyến đường thủy hẹp nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng Houthi sau đó đã mở rộng quyền kiểm soát các đảo khác trên Biển Đỏ.

Cuộc nội chiến ở Yemen leo thang giữa lúc các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại Eo biển Hormuz vẫn đang bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran. Truyền thông Mỹ đưa tin cho rằng ông Trump có thể nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.