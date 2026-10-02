FBI bắt kỹ sư Bộ Năng lượng Mỹ với cáo buộc hỗ trợ lực lượng Houthi

ANTD.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt một kỹ sư điện thuộc Bộ Năng lượng, với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vật chất cho lực lượng Houthi tại Yemen.

Ảnh minh họa logo FBI

Nghi phạm được xác định là Ashton Hamed Ellaboudy, 51 tuổi, trú tại thành phố Richland, bang Washington, bị bắt ngày 1-10.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ellaboudy bị cáo buộc tìm cách cung cấp nhân lực, dịch vụ, tư vấn chuyên môn và linh kiện điện tử cho lực lượng Houthi, tổ chức được Washington xếp vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.

FBI bắt đầu điều tra sau khi nhận được thông tin Ellaboudy mua các hóa chất tiền chất, linh kiện và vật liệu thường được sử dụng để chế tạo thiết bị nổ tự tạo.

Nhà chức trách cũng phát hiện người này mua các bộ phận phục vụ chế tạo thiết bị bay không người lái và hệ thống điều khiển từ xa.

Hồ sơ điều tra cho biết Ellaboudy từng sử dụng hộ chiếu công vụ được cấp khi làm việc tại Công binh Lục quân Mỹ để tới Oman vào tháng 9-2025, sau đó đi vào Yemen.

Nghi phạm được cho là muốn tới Thủ đô Sanaa, khu vực do Houthi kiểm soát, nhằm thiết lập các mối liên hệ ở cấp chính quyền nhưng không thực hiện được kế hoạch này.

Khi trở về Mỹ, Ellaboudy khai với lực lượng hải quan rằng chuyến đi nằm trong một nhiệm vụ chính thức nhằm kiểm tra hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, người quản lý trực tiếp tại Bộ Năng lượng cho biết không biết về chuyến công tác hoặc chương trình kiểm tra nào có sự tham gia của Ellaboudy.

Trong quá trình điều tra, Ellaboudy liên lạc với một số nguồn tin của FBI, trong đó có người tự nhận làm việc cho một “đại tá Houthi”.

Nhà chức trách cáo buộc nghi phạm đã vận dụng chuyên môn kỹ thuật điện để hỗ trợ thử nghiệm, điều chỉnh máy phát điện năng lượng mặt trời và thiết bị liên lạc dự kiến sử dụng cho một trung tâm thông tin di động tại Yemen.

Văn phòng Bộ Năng lượng tại cơ sở hạt nhân Hanford khẳng định vụ việc không liên quan âm mưu gây tổn hại cơ sở này hoặc nhân viên tại đây, đồng thời cho biết an toàn và an ninh của khu vực không bị đe dọa.