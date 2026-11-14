Còi báo động vang lên tại căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Vương quốc Anh

ANTD.VN - Không quân Mỹ cho biết đã ứng phó với “hoạt động nghi là sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trái phép” vào tối 13-11 tại một căn cứ không quân ở miền Đông nước Anh.

Theo phía Không quân Mỹ, không có nhân sự, máy bay hay cơ sở hạ tầng nào bị ảnh hưởng.

Người ta đã nghe thấy tiếng còi báo động vang lên tại căn cứ RAF Lakenheath ở Suffolk. Đây là một trong những căn cứ không quân tại Vương quốc Anh được quân đội Mỹ sử dụng.

Không quân Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại quốc gia sở tại để đảm bảo an toàn và an ninh cho các quân nhân Mỹ, thường dân (cả người Mỹ và người bản địa), các nhà thầu cùng gia đình họ.

Việc bảo vệ cộng đồng chung là trách nhiệm của tất cả chúng ta; vì vậy, chúng tôi khuyến khích mọi người cùng hỗ trợ bằng cách thông báo cho chính quyền địa phương nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nào bất thường hoặc đáng ngờ”.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với tất cả các bên liên quan về những thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép tại căn cứ RAF Lakenheath vào tối nay.

Lực lượng an ninh của Không quân Mỹ đã ứng phó kịp thời và tình hình hiện đã được giải quyết. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với họ để làm rõ các tình tiết sự việc và sẽ cung cấp thông tin cập nhật trong thời gian tới”.

Ảnh minh họa: Newsroom

Ông Nick Timothy, Nghị sĩ khu vực West Suffolk, nói rằng giới chức tại căn cứ đã thông báo với ông rằng “không có mối đe dọa nào đối với công chúng và sự việc đã được giải quyết”. Theo ông, mọi người nên báo cho cơ quan chức năng nếu thấy bất cứ điều gì đáng ngờ hoặc bất thường.

Vào tháng 9 vừa qua, căn cứ RAF Lakenheath thông báo đang ở trạng thái “báo động Charlie” - mức độ đe dọa cao thứ hai theo thang cảnh báo của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Theo thông tin trên trang web chính thức, đây là nơi đóng quân của Không đoàn tiêm kích số 48 (còn gọi là “Không đoàn Liberty”) với gần 7.000 quân nhân đang làm nhiệm vụ, biến không đoàn này trở thành đơn vị tiêm kích lớn nhất của Mỹ tại châu Âu.

Trước đó trong năm nay, cảnh sát Anh đã tiến hành điều tra một âm mưu được cho là khủng bố tại căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire và một vụ xâm nhập trái phép tại căn cứ RAF Molesworth ở Cambridgeshire. Cả hai căn cứ này đều được Không quân Mỹ sử dụng.