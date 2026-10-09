Anh bắt giữ 2 đối tượng đột nhập trung tâm tình báo Mỹ

ANTD.VN - Cảnh sát chống khủng bố ở Anh vừa bắt giữ 2 công dân Latvia bị cáo buộc xâm nhập một cơ sở quân sự - nơi đặt các trung tâm tình báo quan trọng của Mỹ và NATO.

Lối vào căn cứ Molesworth ở Anh. Ảnh: Getty Images

Theo cảnh sát, 2 nam đối tượng (32 và 36 tuổi) đã bị bắt giữ vào sáng sớm 8-10 bên trong căn cứ Molesworth của Không quân Hoàng gia Anh ở Cambridgeshire, sau khi nhân viên an ninh phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại và hàng rào bao quanh căn cứ bị xâm nhập.

Cả 2 nghi phạm này đều cư trú tại Anh, lúc đầu bị bắt vì nghi ngờ xâm nhập trái phép và gây thiệt hại tài sản. Sau đó, họ bị bắt theo Đạo luật An ninh Quốc gia với cáo buộc xâm nhập khu vực cấm nhằm mục đích gây phương hại đến nước Anh. Danh tính và động cơ của các nghi phạm chưa được công bố.

Căn cứ Molesworth, nằm cách London khoảng 112km về phía Bắc, là nơi đặt Trung tâm tình báo quân sự của Mỹ phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi, cũng như Trung tâm hợp nhất tình báo của NATO. Mặc dù về mặt chính thức được xếp là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh, nhưng cơ sở này do quân đội Mỹ vận hành và không hoạt động như một sân bay quân sự thông thường.

Các điều tra viên chống khủng bố đã tiếp quản vụ việc, nhưng giới chức Anh chưa công bố bằng chứng cho thấy vụ xâm nhập có liên quan đến hoạt động gián điệp, khủng bố hay một chính phủ nước ngoài.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được sự quan tâm và lo ngại gia tăng gần đây đối với các cơ sở quân sự”, Chỉ huy Helen Flanagan, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Chống khủng bố London, cho biết. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng, “ở giai đoạn này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này liên quan đến các sự việc tại căn cứ Fairford”.

Cảnh sát lập chốt kiểm soát gần căn cứ Fairford ở Gloucestershire, Anh, ngày 27-9-2026. Ảnh: PA Images/Getty Images

Sự việc mới nhất này xảy ra sau vụ báo động an ninh gây xôn xao dư luận tại căn cứ Fairford ở Gloucestershire. 5 người đàn ông đã bị bắt vào ngày 27-9 sau khi cảnh sát phát hiện 3 chiếc xe tải khả nghi gần căn cứ Fairford - nơi từng được các máy bay ném bom của Mỹ sử dụng trong cuộc chiến giữa một bên là Mỹ-Israel với một bên là Iran.

Những vụ bắt giữ ban đầu đã làm dấy lên nghi vấn về nguy cơ xảy ra một vụ đánh bom khủng bố hoặc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau đó, cảnh sát thừa nhận rằng không có thiết bị nổ nào được tìm thấy, và quá trình điều tra chỉ phát hiện một lượng xăng bên trong các phương tiện. Cả 5 nghi phạm đều được tại ngoại chỉ vài ngày sau đó, làm nảy sinh thêm những câu hỏi về đánh giá ban đầu đối với mối đe dọa này.

Vụ báo động an ninh tại Fairford diễn ra trùng thời điểm Mỹ đột ngột rút các máy bay ném bom chiến lược B-1 khỏi căn cứ tại Anh.

Trong vụ việc mới nhất tại Molesworth, các điều tra viên cũng đã huy động chuyên gia về chất nổ để kiểm tra chiếc xe bị bỏ lại, tạm thời thiết lập phong tỏa an ninh quanh các con đường lân cận. Các biện pháp hạn chế này đã được dỡ bỏ sau khi không phát hiện thấy điều gì khả nghi.