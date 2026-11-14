Cục Hàng không Liên bang Mỹ dỡ lệnh đình chỉ bay toàn quốc

Hành khách chờ đợi tại Sân bay Quốc tế Orlando ngày 13-11. Ảnh: AFP

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, sự cố đã khiến hơn 11.000 chuyến bay tại Mỹ bị hoãn hoặc hủy bỏ, đồng thời đẩy các sân bay vào tình trạng hỗn loạn đột ngột.

Trong một thông báo trên trang web, FAA xác nhận không phận đã được mở trở lại. Ông Sean Duffy, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, cho biết: “Vào lúc 20h15 tối nay (giờ miền Đông nước Mỹ), chúng tôi đã mở lại không phận. Tuy nhiên, sẽ cần một khoảng thời gian để khắc phục những hậu quả xảy ra trong chiều nay”.

Ông Duffy cho biết chính phủ liên bang đã “xác định được vấn đề” khiến hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ bị tê liệt vào ngày 13-11, và hiện tại hệ thống này “đã hoạt động bình thường”.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối 13-11, Bộ trưởng Duffy cùng ông Markwayne Mullin, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, đã kêu gọi Quốc hội cấp ngân sách để “đầu tư toàn diện cho việc xây dựng một hệ thống kiểm soát không lưu hoàn toàn mới”.

“Hệ thống kiểm soát không lưu hiện tại của chúng ta đã quá cũ kỹ. Các bộ định tuyến bị quá tải dữ liệu, dẫn đến tình trạng dữ liệu không nhất quán. Vì lý do đó, chúng tôi buộc phải tạm dừng hoạt động của hệ thống”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ nói.

Trước đó cùng ngày, ông Duffy thông báo trên mạng xã hội rằng sự cố này xuất phát từ “một vấn đề liên lạc ảnh hưởng đến tất cả trung tâm kiểm soát không lưu”, đồng thời cho biết các kỹ thuật viên của FAA đang tiến hành điều tra vụ việc. Thông báo từ FAA nêu rõ lệnh tạm dừng bay được áp dụng “do các tình huống đặc biệt và vì lý do an toàn”.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Mullin cho biết, các kết quả điều tra sơ bộ về sự cố này không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến một “cuộc tấn công ác ý”. “Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công ác ý. Đây chỉ đơn thuần là một sự cố gián đoạn viễn thông”, ông phát biểu với các phóng viên.

Hành khách ngồi chờ lấy hành lý tại sân bay LaGuardi ở thành phố New York, Mỹ ngày 13-11. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh hỗn loạn tại các sân bay Mỹ trước đó, Thống đốc bang California, Gavin Newsom, đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho những hành khách.

“Người dân Mỹ đang bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp cả nước. Họ xứng đáng nhận được câu trả lời, các thông tin cập nhật rõ ràng và một kế hoạch để trở về nhà an toàn”, Thống đốc Newsom viết trên mạng xã hội X.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, nghị sĩ Mỹ Ro Khanna cho biết ông đang chờ được thông báo chi tiết về nguyên nhân dẫn đến các vấn đề kỹ thuật khiến các chuyến bay phải dừng cất cánh, đồng thời mong đợi Bộ trưởng Giao thông vận tải đưa ra nhiều thông tin công khai hơn.

“Mọi người đang rất lo lắng”, nghị sĩ Khanna chia sẻ về tâm trạng của các hành khách, “Chúng tôi đang chờ được báo cáo tại Quốc hội về chính xác những gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ cần họ cung cấp thông tin. Nếu họ cập nhật tình hình cho công chúng Mỹ mỗi giờ một lần, điều đó sẽ rất hữu ích và giúp chúng ta nắm được mốc thời gian cụ thể”.

Theo CNN, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo với các hãng hàng không rằng sự cố này bắt nguồn từ lỗi bộ định tuyến tại sân bay quốc tế Chicago Midway, sau đó lan rộng ra khắp nước Mỹ.