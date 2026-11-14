Khoảnh khắc tàu chở khách du lịch bị đâm lật nghiêng trên sông Mississippi

ANTD.VN - Ngày 13-11, tàu chở nhựa đường đã đâm vào một tàu du lịch đang neo đậu tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ), khiến tàu này bị lật nghiêng và các hành khách rơi xuống sông Mississippi.

Đoạn video vụ va chạm. Nguồn: WWLTV

Các video tại hiện trường cho thấy tàu chở nhựa đường Atlantic Asphalt với kích thước lớn hơn nhiều đã đâm vào mạn tàu du lịch American Heritage.

Tàu American Heritage, do hãng American Cruise Lines vận hành, đang chở 180 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vào thời điểm xảy ra va chạm.

Tàu du lịch bị lật nghiêng và chìm một phần, trong khi các nhân viên vận hành tàu kéo, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ khác nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.

Thị trưởng thành phố New Orleans, bà Helena Moreno, xác nhận rằng tất cả mọi người trên tàu du lịch đều đã được cứu. Bà cho biết thêm có 32 người phải nhập viện, nhưng không ai bị thương nặng.

Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, phát biểu với các phóng viên: “Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi. Khi nghĩ đến số lượng người có mặt trên tàu du lịch đó, cùng với việc chúng ta có thể đưa họ ra khỏi tàu và cứu họ lên khỏi mặt nước, thì đây quả là một điều kỳ diệu”.

Nguyên nhân vụ va chạm hiện đang được điều tra, làm rõ. Các báo cáo ban đầu cho thấy tàu chở nhựa đường có thể đã mất khả năng điều hướng trước khi đâm vào tàu du lịch đang neo đậu.

Tàu du lịch American Heritage dài 90 mét, được đóng vào năm 2015. Tàu này đang hoàn tất chuyến hành trình kéo dài 8 ngày trên sông Mississippi thì gặp nạn. Trong khi đó, tàu Atlantic Asphalt treo cờ Quần đảo Marshall dài 160 mét, được đóng tại Trung Quốc vào năm 2017.