Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng đầu tư Forex

ANTD.VN - Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng trước các sàn giao dịch trực tuyến, nhóm đầu tư và tài khoản mạng xã hội quảng cáo lợi nhuận cao.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường lập website, ứng dụng hoặc sàn Forex không rõ nguồn gốc, đồng thời xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính”, tổ chức nhóm kín, khóa học đầu tư miễn phí để tạo lòng tin. Ban đầu, nạn nhân có thể được hướng dẫn đầu tư số tiền nhỏ và được cho rút tiền nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Sau đó, các đối tượng thúc đẩy đầu tư số tiền lớn rồi viện nhiều lý do như phí rút tiền, thuế, xác minh tài khoản hoặc chống rửa tiền để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, giấy phép và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi đầu tư; không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng chuyển tiền, lưu giữ chứng cứ và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.