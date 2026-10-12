11 lĩnh vực phải liên kết tài khoản với VNeID trước ngày 31/12

ANTD.VN - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 31/12. Các lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Các tài khoản được tạo lập trước ngày 28/9 cũng phải hoàn thành liên kết, xác thực theo thời hạn quy định.

Riêng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027. Chính phủ đồng thời yêu cầu các nền tảng số quốc gia tích hợp việc sử dụng VNeID để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch trước ngày 31/12/2026.

Quy định nhằm tăng cường xác thực danh tính trên môi trường số, góp phần bảo đảm an toàn giao dịch và thúc đẩy kết nối các dịch vụ số.