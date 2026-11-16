Tổng thống Indonesia xin lỗi Singapore và Malaysia vì khói mù xuyên biên giới

ANTD.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi lời xin lỗi tới Singapore và Malaysia về tác động của khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất tại Indonesia, đồng thời cam kết tiếp tục xử lý nghiêm các doanh nghiệp liên quan đến các đám cháy.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila ngày 15-11, ông Prabowo cho biết Indonesia sẽ duy trì các biện pháp thực thi pháp luật đối với những công ty bị cáo buộc liên quan đến cháy rừng, đồng thời chuẩn bị thành lập một cơ quan mới nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa cháy trong tương lai.

Indonesia đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong vòng 11 năm qua với diện tích lớn bị thiêu rụi tại Sumatra, Kalimantan trên đảo Borneo và Papua.

Khói từ các đám cháy đã lan sang các nước láng giềng, gây ảnh hưởng chất lượng không khí tại Singapore và một số khu vực của Malaysia trong những tháng gần đây.

Theo chính phủ Indonesia, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 71.000 nhân viên tham gia chữa cháy trong suốt gần bốn tháng qua.

Ông Prabowo cho biết 16 người đã thiệt mạng trong quá trình dập lửa, nhiều người khác bị thương và hai trực thăng bị hư hại trong các hoạt động ứng phó.

Tổng thống Indonesia cũng cho biết chính phủ đã thu hồi 17 giấy phép nhượng quyền của doanh nghiệp liên quan đến các vụ cháy.

Hiện 26 công ty đang bị điều tra, 11 công ty đã bị truy tố và cảnh sát đang xem xét tổng cộng 104 doanh nghiệp.

Vấn đề khói mù xuyên biên giới từ Indonesia từ nhiều năm qua là nguồn căng thẳng định kỳ trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt vào mùa khô khi các vụ cháy rừng và cháy than bùn bùng phát.

Tại hội nghị ASEAN lần này, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi đẩy nhanh việc phê chuẩn Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới nhằm tăng cường phối hợp ứng phó ở cấp khu vực.