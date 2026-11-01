Mỹ cảnh báo Nga về nguy cơ tấn công khủng bố tại Moscow

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết cơ quan này đang xử lý một tin báo về âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow, thông tin này được phía Mỹ cung cấp “thông qua các kênh đối tác”.

Các sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga canh gác tại Quảng trường Đỏ, gần Nhà thờ Thánh Basil ở Moscow.. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong một thông báo gửi tới truyền thông Nga hôm 31-10, FSB không cung cấp thêm chi tiết mà chỉ cho biết “các biện pháp cần thiết đang được triển khai”.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đưa ra cảnh báo an ninh, đề cập đến “mối đe dọa đáng tin cậy về một vụ việc có thể gây thương vong lớn trong ngày 31-10 tại Khu bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow”.

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm: “Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để đưa ra phản ứng”.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa khu vực xung quanh Khu Tsaritsyno cũng như những nơi đông người, đồng thời theo dõi “các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thêm thông tin”.

Hãng RIA của Nga dẫn thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết Khu bảo tàng Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa, hoạt động ra vào công viên hiện bị hạn chế.

Tsaritsyno là một khu bảo tồn công viên và bảo tàng cung điện nằm ở phía Nam Moscow. Địa điểm này được thành lập vào năm 1775 làm nơi ở mùa hè cho Nữ hoàng Catherine II, nhưng việc xây dựng chưa bao giờ hoàn tất. Trong phần lớn lịch sử tồn tại, nơi này từng là một công viên gần như bị bỏ hoang.

Vào những năm 2000, cung điện đã được phục dựng dựa trên các bản thiết kế ban đầu. Ngày nay, đây là một tổ hợp bảo tàng và là địa điểm giải trí dành cho người dân Moscow cũng như du khách.