Thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiêu 3 triệu USD trong 5 ngày ở Thái Lan

ANTD.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ ngày 6-9 rời cảng Laem Chabang, Thái Lan, kết thúc chuyến thăm kéo dài 5 ngày để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi sau đợt triển khai dài ngày tại Trung Đông.

Tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ neo đậu tại cảng Laem Chabang, gần thành phố Pattaya, Thái Lan

USS Abraham Lincoln rời cảng Thái Lan vào khoảng 11h ngày 6-9 (giờ địa phương), cùng các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 3.

Gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ có mặt trên tàu cùng các chiến hạm hộ tống đã tham gia nhiều hoạt động tại khu vực Si Racha và thành phố Pattaya trong thời gian lưu lại Thái Lan.

Tàu sân bay đến Laem Chabang sáng 2-9. Đây là lần cập cảng đầy đủ đầu tiên của USS Abraham Lincoln kể từ khi tàu bắt đầu đợt triển khai vào tháng 11-2025, sau khoảng 9 tháng hoạt động liên tục trên biển, trong đó có thời gian dài làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông.

Theo Hải quân Mỹ, chuyến thăm tạo điều kiện để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, mua sắm và tìm hiểu văn hóa, lịch sử Thái Lan. Chương trình Phúc lợi và Giải trí của Hải quân Mỹ phối hợp với doanh nghiệp địa phương tổ chức các chuyến tham quan và hoạt động dành cho quân nhân.

Tàu USS Abraham Lincoln rời cảng Laem Chabang ngày 6-9-2026

Hạm trưởng USS Abraham Lincoln, Đại tá Dan Keeler, cảm ơn người dân Thái Lan về sự đón tiếp dành cho thủy thủ đoàn. Ông cho rằng chuyến thăm Pattaya là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp quân nhân Mỹ phục hồi sau thời gian dài làm nhiệm vụ và tăng cường quan hệ cá nhân với các đối tác Thái Lan.

Cảnh sát Pattaya cho biết, chuyến thăm kết thúc nhìn chung an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Một vụ xô xát nhỏ giữa các quân nhân Mỹ được ghi nhận trong ngày đầu tiên, sau đó hai thủy thủ liên quan được Hải quân Mỹ đưa trở lại tàu để xử lý nội bộ.

Sự hiện diện của gần 5.000 quân nhân Mỹ cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch địa phương trong thời gian thấp điểm.

Màn hình LED tại Pattaya hiển thị chào đón các quân nhân Mỹ từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Thị trưởng Pattaya Poramase Ngampiches ước tính thủy thủ đoàn đã chi tiêu khoảng 100 triệu baht, tương đương gần 3 triệu USD, cho hoạt động lưu trú, mua sắm, ăn uống và tham quan.

Ngoài nguồn thu trực tiếp từ du khách, các doanh nghiệp địa phương còn cung cấp nhiều loại hàng hóa và vật dụng cần thiết cho tàu. Theo chính quyền Pattaya, nhiều thủy thủ dành thời gian mua quà lưu niệm cho gia đình sau thời gian dài xa nhà.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay lớp Nimitz, mang số hiệu CVN-72 và giữ vai trò soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 3.

Trong đợt triển khai vừa qua, nhóm tác chiến tham gia các hoạt động phong tỏa trên biển và chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông trước khi được USS George Washington thay thế.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời Thái Lan

Các đợt triển khai của tàu sân bay Mỹ thường kéo dài từ 6-9 tháng nhưng có thể được gia hạn do yêu cầu tác chiến. USS Abraham Lincoln đã trải qua 286 ngày triển khai, trong đó gần 200 ngày hoạt động tại khu vực chiến sự, trước khi cập cảng Thái Lan.

Chuyến thăm cũng có ý nghĩa đối với quan hệ quốc phòng Mỹ - Thái Lan. Thái Lan là đồng minh hiệp ước duy nhất của Washington tại phần lục địa Đông Nam Á. Hải quân Mỹ cho rằng chuyến cập cảng và hoạt động tiếp theo của nhóm tác chiến thể hiện tầm quan trọng mà Washington dành cho các đồng minh, đối tác và cam kết lâu dài đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau khi rời Thái Lan, Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiếp tục hoạt động thường lệ trong khu vực phụ trách của Hạm đội 7 Mỹ.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan, lực lượng này sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, phối hợp với đồng minh và đối tác, đồng thời góp phần duy trì an ninh và ổn định khu vực.