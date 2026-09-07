Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở Iran

ANTD.VN - Đài phát thanh quốc gia Iran đưa tin, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở miền Tây nước này.

Hiện trường vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở Iran. Ảnh: Newswires

Vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu xảy ra hôm 5-9 bắt nguồn từ một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc Hamedan-Sanandaj.

Theo hãng tin Reuters, lãnh đạo thành phố Sanandaj - thủ phủ tỉnh Kurdistan của Iran - cho biết nguyên nhân ban đầu là do hệ thống phanh bị lỗi.

Vị quan chức này nói rằng, báo cáo ban đầu cho thấy, ngoài 10 người thiệt mạng, 6 người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn. Các quan chức địa phương cho biết đám cháy bùng phát sau vụ nổ đã nhanh chóng được khống chế. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính của những người thiệt mạng.

Trước đó, vào năm 2018, ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi xe bồn chở nhiên liệu đâm vào chiếc xe buýt đang dừng đón khách gần Sanandaj.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, tỷ lệ tai nạn giao thông tại Iran cao gấp 20 lần mức trung bình toàn cầu, do tình trạng đường sá kém chất lượng và việc thực thi luật giao thông còn lỏng lẻo.

Theo một báo cáo công bố hồi tháng 5-2017 của tờ Financial Tribune (có trụ sở tại Tehran), mỗi năm có hơn 20.000 người thiệt mạng và 800.000 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Iran.