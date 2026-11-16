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Nhân văn từ những điều giản dị

ANTD.VN - Trong hai ngày 17 và 18/11/2026, tại trụ sở số 87 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam), Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026. Quy tụ 21 đội tuyển từ các Cụm thi đua, sự kiện nhằm tôn vinh 5 giá trị cốt lõi “Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại” và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tận tâm, vì Nhân dân phục vụ. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage Báo An ninh Thủ đô.

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