Thu giữ nhiều súng tự chế và 31 tỷ đồng tại nhà "Cậu Tuấn tử vi"

ANTD.VN - Vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại phường Cửa Ông), hay còn gọi là “Cậu Tuấn tử vi”, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tại cơ quan Công an, Tuấn tự nhận có khả năng xem tử vi, đoán vận hạn, biết giải hạn và thu tiền lễ tùy theo khách, dao động từ 8 - 15 triệu đồng.