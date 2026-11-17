ANTD.VN - Phát biểu khai mạc Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh việc đưa các chuẩn mực ứng xử gắn với 5 giá trị "Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại" đi vào thực chất. Cùng với đó, việc ra mắt sổ tay điện tử và thư viện video chuyên đề nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển hóa quy định từ văn bản thành hành động cụ thể, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.