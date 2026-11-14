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Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026: Trí tuệ dẫn lối bản lĩnh vươn xa

ANTD.VN - Từ ngày 17 đến 18/11/2026, tại trụ sở số 87 Trần Hưng Đạo, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026 với chủ đề “Trí tuệ dẫn lối – Bản lĩnh vươn xa”. Quy tụ 21 đội tuyển thuộc 21 Cụm thi đua, sự kiện nhằm lan tỏa 5 giá trị cốt lõi: Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô vì Nhân dân phục vụ. Hội thi được phát sóng trực tiếp trên các Fanpage chính thức của lực lượng Công an thành phố Hà Nội, trong đó có fanpage Báo An ninh Thủ đô. 

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