Từ 16/10, mua bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày phải chuyển khoản

ANTD.VN - Từ ngày 16/10/2026, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là quy định mới tại Nghị định 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định mới, ngưỡng giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày đối với một khách hàng. Đồng thời, quy định chuyển từ yêu cầu thanh toán thông qua tài khoản của khách hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng sang cách quy định chung là sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật hiện hành.

Như vậy, các giao dịch mua, bán vàng đạt ngưỡng 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng thuộc diện phải áp dụng phương thức thanh toán này. Quy định mới góp phần tăng tính minh bạch trong giao dịch vàng, hỗ trợ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định pháp luật.