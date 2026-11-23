ANTD.VN - Ngày 23-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tiến hành cải tổ Nội các, trong đó đề cử nhân sự mới cho các vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Các nhân sự mới được đề cử trong cuộc cải tổ Nội các Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ông Lim Kwang-hyun, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thứ hai, ông Lim Woong-soon, đã được đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum-sil được đề cử làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Tổng thống Lee Jae-myung cũng đề cử cựu nghị sĩ Hong Ihk-pyo làm Bộ trưởng Thống nhất; nghị sĩ Han Jun-ho thuộc đảng Dân chủ cầm quyền làm Bộ trưởng Nội vụ; và Người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống, bà Kang Yu-jung, làm Bộ trưởng Văn hóa.

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Trong bối cảnh trật tự quốc tế thay đổi nhanh chóng, chúng tôi sẽ nỗ lực đạt kết quả tối đa thông qua chính sách ngoại giao thực dụng, tiên phong mở đường cho sự chung sống hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bảo vệ vững chắc an toàn cho người dân. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những chuyển đổi lớn mà người dân có thể cảm nhận được, bao gồm sự tăng trưởng dựa trên thế mạnh của từng địa phương và bước tiến để trở thành một cường quốc văn hóa”.

Trước những đồn đoán rằng việc thay thế hàng loạt các bộ trưởng liên quan đến an ninh quốc gia có thể dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đối ngoại hoặc chính sách đối với Triều Tiên, ông Lim Kwang-hyun khẳng định các nguyên tắc của chính phủ vẫn sẽ không thay đổi, bao gồm cam kết duy trì “liên minh Hàn - Mỹ vững chắc và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ông Lim Woong-soon, ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng giữ chức Công sứ tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington. Ông cũng là người góp phần xây dựng “ngoại giao thực dụng” - phương châm cốt lõi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.

Theo quy trình bổ nhiệm, các ứng viên cho vị trí Bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan tình báo sẽ tham gia các phiên điều trần tại Quốc hội.