ANTD.VN - Điện Kremlin ngày 23-11 cho biết, vòng đàm phán ba bên mới về vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức, dù thời điểm cụ thể hiện vẫn chưa được xác định.

Vòng đàm phán ba bên được tổ chức tại Abu Dhabi ngày 10-11-2026

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra trong thời gian tới và công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

Theo ông Peskov, lịch trình chính thức vẫn đang được các bên thảo luận.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, trong các ngày 10 và 11-11 vừa qua. Đây là một trong số ít cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các bên thời gian gần đây.

Theo phía Nga, vòng đàm phán tại Abu Dhabi đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn giữa Nga và Ukraine.

Việc chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đang được thúc đẩy.

Hiện chưa có thông tin về địa điểm tổ chức, thành phần tham dự hoặc chương trình nghị sự của vòng đàm phán mới.

Tuy nhiên, các nội dung nhân đạo như trao đổi tù nhân, bảo đảm an toàn cho cơ sở hạ tầng dân sự và các biện pháp giảm căng thẳng có thể tiếp tục được ưu tiên thảo luận trước khi các bên xem xét những vấn đề chính trị và an ninh phức tạp hơn.