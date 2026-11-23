ANTD.VN - Iran vừa công bố một hệ thống bệ phóng tên lửa mới và cho phép truyền thông tiếp cận một căn cứ tên lửa ngầm.

Các tên lửa của Iran trưng bày trên một con phố ở Thủ đô Tehran

Theo truyền thông nhà nước Iran, hệ thống mới có khả năng phóng đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Đây là một trong những khí tài mới nhất được Tehran công khai chứng minh năng lực răn đe và sức mạnh tên lửa của nước này.

Các hình ảnh được phát sóng trên truyền hình nhà nước cho thấy những đường hầm dài chứa tên lửa, bệ phóng và nhiều loại trang thiết bị quân sự bên trong một căn cứ ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Xuất hiện tại căn cứ, các chỉ huy cấp cao của IRGC khẳng định những diễn biến quân sự thời gian qua đã chứng minh khả năng tác chiến của Iran, đồng thời cho rằng năng lực phòng thủ và tấn công của nước này tiếp tục được củng cố.

Tehran và Washington vẫn duy trì trạng thái đối đầu, tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở quân sự, hạ tầng chiến lược và hệ thống tên lửa sau nhiều tháng giao tranh và các cuộc tấn công qua lại trên khắp khu vực Trung Đông.

Tên lửa của Iran là một trong những trụ cột quan trọng nhất của chiến lược quốc phòng của nước này.

Tehran đầu tư mạnh vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm tạo khả năng răn đe đối với các đối thủ trong khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên Iran công khai các cơ sở quân sự ngầm. Nước này nhiều lần giới thiệu các căn cứ chứa tên lửa dưới lòng đất với quy mô lớn, được thiết kế để bảo vệ khí tài trước nguy cơ bị tấn công từ trên không.