ANTD.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 23-11.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại lễ tiếp nhận quốc thư từ các đại sứ mới được bổ nhiệm ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Phát biểu tại lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ mới được bổ nhiệm, trong đó có đại sứ Nga, ông Kim Jong Un cho biết mục tiêu đối ngoại của Triều Tiên là phát triển quan hệ với các nước dựa trên các nguyên tắc độc lập, hòa bình, hữu nghị và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un nhận định tình hình quốc tế đang chứng kiến nhiều biến động về an ninh, chính trị và kinh tế, đồng thời cho rằng những diễn biến này đang tác động đến cách các quốc gia nhìn nhận vấn đề chủ quyền và an ninh.

Ông cũng khẳng định Triều Tiên không theo đuổi chính sách bá quyền hay mở rộng ảnh hưởng.

Lễ tiếp nhận quốc thư lần này thu hút sự chú ý khi đích thân ông Kim Jong Un tham dự và chủ trì sự kiện, trong khi công việc này trước đây thường do các quan chức cấp cao thực hiện.

Những phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du châu Á mà không diễn ra cuộc gặp với ông Kim Jong Un, dù trước đó từng xuất hiện dự đoán về khả năng hai bên tiếp xúc bên lề các hoạt động ngoại giao trong khu vực.

Triều Tiên nhấn mạnh nguyên tắc độc lập và chủ quyền trong chính sách đối ngoại, đồng thời duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống cũng như mở rộng tiếp xúc với các nước khác trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi.

Ông Kim Jong Un và ông Donald Trump từng có các cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận đáng kể.