Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.

Tiếp ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đánh giá cao tập đoàn đã đồng hành và đầu tư vào nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong quá trình đó, Việt Nam cần các dòng vốn dài hạn, có chất lượng, đi kèm với năng lực quản trị, công nghệ, mạng lưới quốc tế và khả năng giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh khu vực.

Đây là những lĩnh vực mà Tập đoàn Warburg Pincus có nhiều kinh nghiệm và có thể đóng góp thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, có năng lực quản trị cao hơn, tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn quốc tế; đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn như hạ tầng công nghiệp-logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính-fintech, công nghệ, y tế chất lượng cao và các lĩnh vực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Warburg Pincus ưu tiên mở rộng đầu tư và cùng phát triển các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực; giúp doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, công nghệ, năng suất và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực; đồng hành xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tiếp tục hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng (IPO) và niêm yết; phát triển Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và huy động nguồn vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản - hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Warburg Pincus phát huy vai trò cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về định hướng phát triển, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam, theo hướng thực chất, bền vững và cùng có lợi.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Chip Kaye, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Warburg Pincus cho biết Warburg Pincus tập trung đầu tư vốn dài hạn vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, tham gia hỗ trợ chiến lược, quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lĩnh vực trọng tâm gồm, công nghệ, tài chính, y tế và công nghiệp, phát triển bất động sản và các giải pháp vốn. Trong thời gian tới, Tập đoàn Warburg Pincus tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là AI, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ tài chính, y tế, logistics và các tài sản hạ tầng.

Thông tin về những kết quả hợp tác đầu tư tại Việt Nam thời gian qua, ông Chip Kaye bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy hạ tầng công nghiệp số và phát triển bền vững tại Việt Nam; góp phần kết nối giữa thị trường Việt Nam với thị trường trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn ba thập kỷ giữa Boeing với ngành hàng không Việt Nam; cho rằng nền tảng hợp tác hiện nay đã đủ lớn để hai bên không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng mục tiêu cao hơn, cùng phát triển một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing; cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam; đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Boeing tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay; quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay; bảo dưỡng dự báo và số hóa bảo dưỡng; tối ưu hóa lịch bay, nhiên liệu và hiệu quả vận hành; quản lý không lưu và nâng cao năng lực khai thác; đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không; nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải...

Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Tập đoàn định hướng hoạt động tại Việt Nam, triển khai chiến lược trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ; hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay; mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên lĩnh vực hàng không…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, các hoạt động đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.