ANTD.VN - Ngày 24-11, tỷ phú Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, đã gửi lời xin lỗi tới các nhân viên vì những xáo trộn mà ông gây ra tại công ty.

Tỷ phú Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia. Ảnh: Getty Images

Vị CEO này thừa nhận đã vi phạm quy tắc ứng xử của công ty do có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò quyết định trong việc đưa ông trở lại vị trí Giám đốc điều hành Nvidia.

“Tôi đã mắc phải một số sai lầm tồi tệ”, ông Jensen Huang nói, theo một buổi phát trực tuyến được tờ New York Times ghi nhận, “Tôi đã không chung thủy với Lori, làm tổn thương các con tôi, và tất nhiên, tôi cũng đã làm tổn thương tất cả các bạn”.

Lời xin lỗi được đưa ra một ngày sau khi ông Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ông bị loại khỏi vị trí này. Sau một chuỗi sự kiện đầy bất ngờ, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang vào hôm 23-11, bất chấp việc ông thừa nhận đã có quan hệ ngoài hôn nhân.

Trong lời xin lỗi hôm 24-11, tỷ phú Jensen Huang nói với các nhân viên rằng ông đang tham gia trị liệu tâm lý, đồng thời thừa nhận việc vi phạm quy tắc ứng xử của công ty là điều “không thể chấp nhận”. Ông khẳng định “sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này”.

Vị CEO này khẳng định thông tin cho rằng Tổng thống Trump gây áp lực lên Hội đồng quản trị Nvidia để đưa ông trở lại là “hoàn toàn không đúng sự thật”. Ông cho biết Hội đồng quản trị đã thay đổi quyết định sau khi “đánh giá toàn bộ tình hình” và “thu thập các dữ kiện”. Ông Jensen Huang cũng cho biết Tổng thống Trump đã trấn an Hội đồng quản trị Nvidia rằng ông không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông Jensen Huang có khả năng sẽ phải tham dự 2 phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ: một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và một phiên trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Gregory Meeks, nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện cho bang New York và là thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, hôm 24-11 cho rằng bất chấp việc ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia, phiên điều trần vẫn cần phải diễn ra.

“Người dân Mỹ xứng đáng được nghe ông Jensen Huang giải trình công khai về việc làm thế nào mà các công nghệ tiên tiến nhất của chúng ta - với trị giá có thể lên tới hàng tỷ USD - lại rơi vào tay đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, cũng như vai trò của chính quyền hiện tại trong sự việc này là gì”, nghị sỹ Meeks nói.