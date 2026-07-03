Tìm bị hại sử dụng 2 trang web lừa đảo bị chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện ngày 13-4-2026 tại Hà Nội, thông báo tìm bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện ngày 13/4/2026 tại thành phố Hà Nội.

Các đối tượng dụ dỗ người bị hại truy cập vào các website giả mạo cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

2 website giả mạo

Trong đó có 2 website mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo là http://hethongthuviec.shop và http://baohiemxahoivn.co.

Từ ngày 1-9-2025 các đối tượng lập trang web giả mạo http://baohiemxahoivn.co và từ ngày 1-3-2026 các đối tượng sử website giả http://hethongthuviec.shop.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo ai là người bị hại bị các đối tượng lừa đảo qua thủ đoạn trên đề nghị liên hệ làm việc với Điều tra viên Tô Thái Hưng – Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại: 0942128886; Địa chỉ: Số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội).