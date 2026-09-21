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Rộ tin Mỹ chuẩn bị áp biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Tòa án Hình sự Quốc tế

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Theo một tờ báo lớn của Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

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Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: NHK

Hôm 20-9, tờ Wall Street Journal đưa tin, theo các tài liệu và giới chức Mỹ, các lệnh trừng phạt sẽ cấm hầu hết những giao dịch với ICC sau thời gian ân hạn từ 6 đến 7 tháng.

Bài báo nói rằng các biện pháp này có khả năng sẽ làm tê liệt ICC thông qua việc “cấm tòa thực hiện các giao dịch bằng đồng USD, không cho cơ quan này tham gia vào phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu”.

Tờ báo mô tả động thái này là “sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực của Washington nhằm giải tán” ICC.

Hồi tháng trước, chính quyền Mỹ đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với lãnh đạo ICC, trong đó có Chủ tịch Tomoko Akane. Các biện pháp này đã kêu gọi phong tỏa mọi tài sản của họ tại Mỹ.

Một tuyên bố do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra vào thời điểm đó đã cáo buộc ICC lạm dụng thẩm quyền của mình một cách “ác ý”.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tòa án Hình sự Quốc tế

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