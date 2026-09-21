Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ tiếp tục tại nhiệm sau kết quả bầu cử 'thảm hại' của đảng CDU

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết sẽ tiếp tục tại nhiệm và đấu tranh cho những thay đổi kinh tế, bất chấp việc đảng của ông chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện tại 2 bang.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: EPA

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merz chỉ đạt 4,9% số phiếu bầu tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, thấp hơn ngưỡng 5% cần thiết để vào nghị viện bang này, đồng nghĩa với nguy cơ bị loại hoàn toàn. Đây sẽ là kết quả tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay của CDU trong cuộc bầu cử ở cấp bang, điều mà ông Merz gọi là một “thảm họa”.

Đảng “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) có quan điểm chống nhập cư và thân thiện với Nga, tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng khi giành vị trí dẫn đầu tại Mecklenburg-Western Pomerania với 38,3% số phiếu bầu; con số này cao hơn gấp đôi so với kết quả trước đó của họ, theo các dự báo trên Đài truyền hình công cộng ARD.

Tại Thủ đô Berlin - một trong 16 bang của Đức - đảng cực tả Die Linke đang trên đà giành chiến thắng với khoảng 25% số phiếu, bỏ xa đảng CDU tới 5 điểm phần trăm. Đảng AfD cũng đạt bước tiến tại đây với kết quả hai con số.

Ông Merz, người đang có tín nhiệm rất thấp, đã phải nỗ lực để duy trì sự nghiệp chính trị sau hàng loạt thất bại bầu cử trong năm nay. Những đồn đoán về khả năng ông tiếp tục tại nhiệm xuất hiện sau khi đảng cực hữu AfD đánh bại CDU tại cuộc bầu cử nghị viện bang Saxony-Anhalt với tỷ lệ ủng hộ kỷ lục 44%.

Đồng Chủ tịch đảng AfD, ông Tino Chrupalla, vui mừng khi nghe kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania. Ảnh: Reuters.

Kết quả tại Mecklenburg-Western Pomerania đánh dấu lần thứ ba AfD trở thành đảng mạnh nhất tại một bang. Trong bài phát biểu hiếm hoi vào đêm bầu cử nghị viện bang, Thủ tướng Merz thừa nhận rằng CDU đã không nhận được “động lực hỗ trợ từ Berlin” trong cả hai cuộc đua hôm 20-9. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng kiêm Chủ tịch đảng, đẩy mạnh công cuộc cải cách trên nhiều lĩnh vực như thuế, y tế, lương hưu và cắt giảm thủ tục hành chính.

Ông Merz nhận định nền kinh tế Đức đang đối mặt với “những biến động sâu sắc”, trong khi các cuộc thảo luận trong công chúng đã trở nên “gay gắt và khó dung hòa hơn”.

Những cú sốc từ các cuộc bầu cử gần đây được dự báo sẽ gây áp lực buộc ông Merz - ít nhất là - phải từ bỏ vai trò lãnh đạo đảng CDU; động thái này trên thực tế sẽ loại bỏ khả năng ông tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra vào năm 2029.