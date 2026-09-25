Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái- tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 24/09/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Quyết định, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, sinh ngày 09/06/1973. Quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Từ tháng 01/1996 đến tháng 02/2003: Chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại. Từ tháng 02/2003 đến tháng 11/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Từ tháng 11/2010 đến 02/2025: Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. Từ tháng 03/2025: Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

Trước đó, đầu tháng 9, Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn- Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau đó, Bộ Chính trị cũng điều động ông Nguyễn Sinh Nhật Tân- Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương gồm các ông, bà: Ông Lê Mạnh Hùng- Bộ trưởng và các Thứ trưởng: Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn và Lương Hoàng Thái.