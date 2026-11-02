Hệ thống tủ đông tại các siêu thị ở nhiều nước châu Âu bị tấn công mạng

ANTD.VN - Hàng loạt siêu thị tại Thụy Điển, Bỉ, Luxembourg, Ireland và Estonia ngày 2-11 đã bị tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh của tủ đông, tủ lạnh. Sự cố khiến nhiều cửa hàng phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm do không còn bảo đảm điều kiện bảo quản.

Hệ thống tủ đông tại một siêu thị ở Stockholm ngừng hoạt động do bị tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh

Theo các nhà bán lẻ và cơ quan chức năng châu Âu, nhiệt độ trong các hệ thống làm lạnh của tủ đã tăng đột ngột trong đêm.

Một số cửa hàng cho biết tin tặc truy cập từ xa và điều chỉnh nhiệt độ tủ đông lên tới 50 độ C, mức tương tự từng được ghi nhận trong cuộc tấn công nhằm vào các siêu thị tại Pháp hồi tháng trước.

Tại Thụy Điển, các chuỗi siêu thị ICA và Coop xác nhận một số cửa hàng bị ảnh hưởng.

Một chi nhánh ICA ở Sjobo thông báo trên mạng xã hội rằng hệ thống tủ đông và tủ lạnh đã bị tấn công mạng và bị điều chỉnh lên 50 độ C, buộc cửa hàng phải loại bỏ nhiều sản phẩm thực phẩm.

Cơ quan An ninh mạng quốc gia Thụy Điển cho biết đang xử lý nhiều sự cố liên quan đến hệ thống làm lạnh của các cửa hàng trên toàn quốc.

Tại Bỉ, Delhaize, Carrefour, Spar và một số chuỗi bán lẻ khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Delhaize cho biết sự cố ảnh hưởng tới hàng chục cửa hàng tại Bỉ và một số cơ sở ở Luxembourg.

Carrefour xác nhận khoảng 15 cửa hàng bị tác động nhưng mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.

Theo ông Stephan Moelans, Giám đốc công ty quản lý hệ thống làm lạnh Sabcobel, vụ việc tại Bỉ có cơ chế hoạt động gần như giống hệt cuộc tấn công từng xảy ra ở Pháp.

Tin tặc được cho là đã chuyển các thiết bị sang chế độ xả đông, khiến nhiệt độ tăng nhanh và làm hư hỏng thực phẩm.

Ireland cũng ghi nhận sự cố tại 13 cửa hàng thuộc chuỗi SuperValu. Tại Estonia, một siêu thị của chuỗi Selver bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp công nghệ Kitman Coldtech cho biết cuộc tấn công đã bị phát hiện và xử lý chỉ sau vài phút, do đó hạn chế thiệt hại đáng kể.

Đến nay, chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công và cơ quan chức năng châu Âu vẫn đang điều tra nguồn gốc cũng như khả năng những vụ này có liên hệ với cuộc tấn công nhằm vào hàng trăm siêu thị ở Pháp hồi tháng 10 hay không.