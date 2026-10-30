Mỹ đã hoàn tất phương án quân sự mới với Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ?

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang tăng cường chuẩn bị các phương án quân sự đối với Iran khi Washington cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Các hoạt động quân sự tiềm năng nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã được báo cáo với Tổng thống Trump

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29-10 về các lựa chọn phương án quân sự liên quan đến Iran.

Tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng một số thành viên nội các.

Ngoài các phương án quân sự, cuộc thảo luận cũng đề cập đến lệnh phong tỏa mà Mỹ hiện vẫn duy trì trong khu vực.

Đây là cuộc trao đổi cấp cao tiếp nối phiên làm việc tại Nhà Trắng một ngày trước đó, khi các sĩ quan quân đội Mỹ đã gặp Phó Tổng thống JD Vance để đánh giá tình hình an ninh Trung Đông và các kịch bản ứng phó tiếp theo.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã đề nghị các quốc gia Ảrập vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng diễn ra một chiến dịch quân sự ngắn hạn nhưng có cường độ cao sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Trước đó, truyền thông phương Tây cũng đưa tin Israel từng chuẩn bị một kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran nhưng chưa được triển khai.

Trong những ngày gần đây, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Iran và một số nước khu vực cũng diễn ra nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt tình hình.