Pháp sẽ triển khai khí tài quân sự tới bảo vệ cơ sở năng lượng của Ảrập Xêút

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ đưa khí tài quân sự tới bảo vệ Yanbu, một trung tâm công nghiệp và năng lượng lớn trên bờ Biển Đỏ của Ảrập Xêút.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ông Macron đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp TF1 ngày 24-9.

Ông nói rằng Pháp đã hoàn tất thảo luận với Ảrập Xêút về việc đưa "khí tài quân sự" tới bảo vệ địa điểm này, bao gồm "binh sĩ, radar và các hệ thống phòng thủ".

Khi được hỏi về khả năng triển khai tiêm kích Rafale, ông Macron nói Pháp sẽ "xem xét diễn biến và tùy theo nhu cầu". Ông cũng nhấn mạnh rằng "chúng tôi có một số (Rafale) trong khu vực".

Tổng thống Pháp cho biết, ưu tiên của ông là kéo giảm giá nhiên liệu, đồng thời cho rằng cần phải cố gắng giải phóng các kho dự trữ và cải thiện tính lưu thông vận tải ở Trung Đông.

Phát biểu của ông Macron được đưa ra sau khi nhóm Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Thủ đô Riyadh và Yanbu của Ảrập Xêút. Đây là một bước leo thang lớn trong cuộc đối đầu giữa hai bên.

Trước đó cùng ngày, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào các thành phố Taif và Yanbu của Ảrập Xêút.