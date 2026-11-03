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Thế giới

Cựu lãnh đạo Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc bị điều tra sau 11 năm nghỉ hưu

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ông Fu Chengyu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và từng là lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), đang bị điều tra với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

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Ông Fu Chengyu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia cho biết, ông Fu Chengyu đang bị xem xét kỷ luật và điều tra giám sát.

Thông báo không nêu cụ thể những hành vi mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trung Quốc bị nghi thực hiện.

Ông Fu Chengyu đã nghỉ hưu từ tháng 5-2015. Cuộc điều tra được công bố hơn 11 năm sau khi ông rời cương vị Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Sinopec.

Ông Fu Chengyu sinh năm 1951 tại tỉnh Hắc Long Giang, tốt nghiệp chuyên ngành thăm dò địa chất tại Học viện Dầu khí Đông Bắc, nay là Đại học Dầu khí Đông Bắc, nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật dầu khí tại Đại học Nam California, Mỹ.

Năm 2003, ông Fu Chengyu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy CNOOC. Tháng 4-2011, ông giữ chức Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Sinopec.

Theo Xinhua, SCMP

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Từ khóa:

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