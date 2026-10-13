Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nộp đơn xin ân xá

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin ân xá theo Luật Thúc đẩy xã hội hòa bình, với mong muốn được xóa trách nhiệm pháp lý để theo đuổi công việc kinh doanh và sống một cuộc sống bình yên.

Cựu Thủ tướng Thaksin

Luật sư của ông Thaksin, Winyat Chatmontree, cho biết đơn đã được nộp ngày 8-10 thông qua trung tâm dịch vụ một cửa thuộc Văn phòng Thư ký thường trực Văn phòng Thủ tướng Thái Lan và được gửi tới Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình.

Theo luật sư Winyat, đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét quyền được hưởng ân xá của ông Thaksin và miễn trừ mọi trách nhiệm theo quy định của luật.

Hồ sơ không tách riêng từng vụ việc mà đề nghị xem xét tổng thể tất cả các vấn đề liên quan đến yêu cầu ân xá.

Ông Winyat cho biết thân chủ muốn khôi phục danh dự, tập trung vào hoạt động kinh doanh và có cuộc sống yên bình khi tuổi đã cao. Theo ông, cựu Thủ tướng không còn mong muốn tham gia đời sống chính trị.

“Ông Thaksin nộp đơn để chứng minh rằng những việc mình làm đều vì người dân và đất nước, đồng thời cho rằng các vấn đề liên quan đều mang tính chính trị”, luật sư Winyat nói.

Ông Chatchai Bangchuad, Thư ký thường trực Văn phòng Thủ tướng và là thư ký của Ủy ban Thúc đẩy xã hội hòa bình, cho biết trước tiên cần xác minh việc hồ sơ đã được tiếp nhận hay chưa.

Nếu hợp lệ, đơn sẽ được chuyển tới một tiểu ban thẩm định do Thư ký thường trực Bộ Tư pháp đứng đầu để xem xét có đáp ứng các tiêu chí theo luật hay không.

Nếu vượt qua vòng thẩm định, hồ sơ sẽ tiếp tục được trình lên ủy ban chính do Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapunt làm chủ tịch để đưa ra quyết định tiếp theo.