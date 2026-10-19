Nhật Bản chuẩn bị phóng tàu thăm dò vệ tinh của sao Hỏa

ANTD.VN - Tàu thăm dò của Nhật Bản có nhiệm vụ đưa mẫu vật từ một vệ tinh của sao Hỏa về Trái đất dự kiến sẽ được phóng lên không gian từ tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản.

Tàu thăm dò các vệ tinh sao Hỏa, gọi tắt là MMX. Ảnh: NHK

Tàu thăm dò các vệ tinh sao Hỏa, gọi tắt là MMX, sẽ được phóng bằng tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima vào khoảng 4h41 sáng 20-10 (theo giờ Nhật Bản). Sứ mệnh này hướng tới mục tiêu trở thành sứ mệnh đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống Phobos, một vệ tinh của sao Hỏa, thu thập mẫu vật trên bề mặt và đưa về Trái đất.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chủ trì dự án phát triển tàu thăm dò gồm 3 mô-đun này. Tổng chi phí phát triển là 55,3 tỷ yên (khoảng 350 triệu USD).

Mô-đun thăm dò có 4 chân đáp được thiết kế để hạ cánh xuống Phobos, nơi lực hấp dẫn chỉ bằng khoảng 1/2.000 so với Trái đất. Mô-đun này cũng mang theo thiết bị lấy mẫu, nhiều thiết bị quan sát và 2 máy quay có độ phân giải siêu cao do Đài NHK và JAXA cùng phát triển. Dự kiến, tàu sẽ tới khu vực lân cận sao Hỏa khoảng 1 năm sau khi phóng, sau đó tiến hành khảo sát trong 3 năm.

Theo kế hoạch, mô-đun thăm dò sẽ hạ cánh xuống Phobos và thu thập ít nhất 10 gam mẫu vật từ lớp bề mặt của vệ tinh này, ở độ sâu từ 2 cm hoặc sâu hơn. Mô-đun dự kiến sẽ đưa các mẫu vật về Trái đất trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2032.

JAXA hy vọng sứ mệnh sẽ giúp cơ quan này phát triển các kỹ thuật cần thiết để thăm dò sao Hỏa, đồng thời làm sáng tỏ hơn nguồn gốc của vệ tinh Phobos.