ANTD.VN - Ông Lewis Pugh đã chứng kiến ​​những con tàu bốc cháy và máy bay chiến đấu bay lượn trên không trong suốt hành trình bơi 3 ngày qua eo biển Hormuz khi xung đột vẫn tiếp diễn.

Ông Lewis Pugh bơi qua eo biển Hormuz

Vận động viên người Anh Lewis Pugh vừa hoàn thành hành trình bơi 3 ngày qua eo biển Hormuz nhằm cảnh báo cái giá môi trường tàn khốc của cuộc chiến Mỹ - Iran đối với động vật và hệ sinh thái biển.

Ở tuổi 56, ông Lewis Pugh - Người bảo trợ Đại dương của Liên hợp quốc đã vượt quãng đường khoảng 15km với tổng thời gian khoảng 6,5 giờ bơi chia làm nhiều chặng.

Mặc quần bơi, đeo kính và đội mũ in biểu tượng Liên hợp quốc, ông xuất phát từ bán đảo Musandam thuộc Oman và kết thúc khi vòng qua Mũi Hormuz.

Ông được cho là người đầu tiên thực hiện chuyến bơi đường dài tại khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát.

Chuyến bơi diễn ra giữa lúc các vụ tấn công tàu thương mại vẫn tiếp diễn.

Đội hỗ trợ nhỏ gồm một thuyền và một chiếc kayak luôn ở bên cạnh ông Pugh trong suốt quá trình bơi.

Tàu bốc cháy ở eo biển Hormuz

Ông Pugh kể lại, chỉ vài phút sau khi xuống nước trong ngày đầu tiên, hai tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển mặt biển khi một tàu chở dầu cách ông khoảng 4km bị trúng đạn, cùng lúc máy bay chiến đấu bay qua trên bầu trời.

Những ngày sau, có lúc ông bơi qua gần tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng vẫn đang bốc cháy dữ dội sau khi bị tấn công.

Ông Lewis Pugh cho biết lúc đó ông ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc và những cột lửa khổng lồ bùng lên bầu trời khiến mặt nước xung quanh con tàu như bốc cháy.

"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là các thủy thủ trên tàu. Ngọn lửa rất lớn. Những con tàu này chở các loại khí dễ cháy, khi bị tấn công có thể gây ra hậu quả thảm khốc, không chỉ đối với các thành viên thủy thủ đoàn mà còn đối với môi trường biển xung quanh".

“Chiến tranh gây ra nỗi đau khổ tột cùng cho con người. Thiệt hại về sinh mạng, gia đình bị chia cắt và nhà cửa, bệnh viện, trường học có thể bị phá hủy chỉ trong vài phút. Nhưng còn một nạn nhân khác lại ít được chú ý đến, đó chính là thiên nhiên. Và hậu quả của nó có thể kéo dài rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc - ông Pugh nhấn mạnh.

Ông Pugh nổi tiếng với các chuyến bơi vận động bảo vệ đại dương

Theo ông, eo biển Hormuz không chỉ là tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển dầu mỏ toàn cầu trước khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 2, mà còn là kỳ quan thiên nhiên với rạn san hô, thảm thực vật biển, rừng ngập mặn và là nơi sinh sống của cá heo, rùa biển, bò biển, cá mập voi...

Ông Pugh cho biết thiệt hại về môi trường do xung đột gây ra thường ít được chú ý hơn so với thiệt hại về người.

Ông cảnh báo dầu loang và hóa chất từ hàng chục tàu chở dầu, tàu chở khí bị hư hại hoặc trúng thủy lôi sẽ rất khó xử lý, để lại hậu quả kéo dài qua nhiều thế hệ.

“Thông điệp của tôi chỉ đơn giản là hãy chấm dứt giao tranh, mở lại eo biển và làm sạch ô nhiễm”, ông kêu gọi.

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 175 tàu thuyền đã bị tấn công kể từ khi giao tranh bắt đầu, trong đó khoảng 30 vụ đã gây ra ô nhiễm đáng kể.

Trong gần 40 năm qua, ông Lewis Pugh nổi tiếng với các chuyến bơi vận động bảo vệ đại dương và là vận động viên đầu tiên bơi qua Bắc cực cũng như hoàn thành chặng bơi đường dài ở cả 5 đại dương.