ANTD.VN - Một thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran ngày 23-11 tuyên bố, tầm bắn tên lửa của nước này hiện đã đạt 4.500km và có thể vươn tới châu Âu.

Nghị sĩ Ahmad Bakhshaesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran

Nghị sĩ Ahmad Bakhshaesh Ardestani cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã yêu cầu nâng cao độ chính xác đối với các loại tên lửa của nước này.

“Tầm bắn tên lửa của chúng tôi đã tăng từ 2.000km lên 4.500km và nhà lãnh đạo trẻ của chúng tôi đã chỉ thị phải làm cho tên lửa đạt độ chính xác cao, có khả năng tấn công trúng đích từng điểm. Điều đó có nghĩa là châu Âu đang nằm trong tầm tay của chúng tôi”, ông Ardestani nói.

Nghị sĩ Iran cũng lên tiếng chỉ trích Qatar, cho rằng quốc gia này không còn có thể đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải hiệu quả vì đã lên án Iran trong khi vẫn tìm cách đứng ra làm trung gian.