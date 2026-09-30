Mỹ và Iran nối lại đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt xung đột

ANTD.VN - Quan chức Mỹ và Iran ngày 29-9 đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng rẽ với những nhà trung gian, mở ra nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Araghchi ở lại New York sau kỳ họp Đại hội đồng LHQ để gặp các nhà trung gian Qatar

Các cuộc tiếp xúc tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch ngừng bắn 7 ngày do Iran đề xuất bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian, trao đổi riêng với đại diện hai bên thay vì tổ chức đàm phán trực tiếp.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ở lại New York sau kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc để gặp các nhà trung gian Qatar.

Ông Araghchi cho biết Tehran đang chờ phản hồi chính thức của Washington đối với đề xuất ngừng bắn cùng những điều kiện để mở lại eo biển Hormuz.

Phía Mỹ cũng đã trao đổi riêng với các nhà trung gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc này tại Nhà Trắng nhưng không nêu thành phần tham gia hay chi tiết nội dung thảo luận.

Theo đề xuất của Iran, hai bên sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự tại Iran và Lebanon.

Washington phải dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng Iran, ngừng trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng số tài sản trị giá hàng tỷ USD của Tehran đang bị đóng băng.

Áp phích eo biển Hormuz trên đường phố Tehran, Iran

Nếu những điều kiện này được thực hiện, Iran sẽ cho phép mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai bên sau đó sẽ nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và lượng uranium được làm giàu ở cấp độ cao.

Ông Trump trước đó tuyên bố bác bỏ đề xuất ban đầu, cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận nhanh chóng do chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó ông dự đoán các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Tehran chưa nhận được thông báo chính thức từ các nhà trung gian rằng Mỹ đã bác bỏ kế hoạch.

Ông nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào khả năng Washington đáp ứng các điều kiện của Iran và cho rằng bế tắc hiện nay chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán.

Theo phía Iran, các nhà trung gian Qatar đã đưa ra một số ý tưởng mới về cách thực hiện các điều kiện của Tehran và sẽ chuyển những nội dung này tới Washington.

Mỹ và Iran từng hai lần đạt thỏa thuận ngừng bắn thông qua trung gian vào tháng 4 và tháng 6-2026, nhưng cả hai thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ.