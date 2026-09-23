Mỹ và Iran nối lại đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng

ANTD.VN - Quan chức Mỹ và Iran ngày 22-9 đã có cuộc thảo luận kéo dài khoảng 3 giờ bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao đáng chú ý đầu tiên giữa hai bên trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc thảo luận giữa hai bên “rất tốt” và “hiệu quả"

Phía Iran có Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia, trong khi phái đoàn Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Theo ông Witkoff, các cuộc trao đổi chủ yếu diễn ra thông qua những nhà trung gian di chuyển giữa hai phái đoàn.

Trong một bài đăng trên X tối 22-9, ông Witkoff cho biết các nhà hòa giải "đi lại giữa hai bên suốt cả ngày".

"Họ đã hoàn thành một vòng thảo luận mà chúng tôi hy vọng sẽ mang tính xây dựng và đầy hứa hẹn," ông nói, đồng thời cho biết thêm các nhà hòa giải sẽ tiếp tục công việc của họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp là “rất tốt” và “hiệu quả”, đồng thời cho biết một vòng thảo luận khác dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Ông Trump nhận định đang có thêm động lực hướng tới một thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Trọng tâm của cuộc thảo luận là khả năng mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Araghchi đã nêu các điều kiện của Tehran, bao gồm Mỹ lập tức dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng những tài sản Iran đang bị đóng băng và chấm dứt chiến sự trên các mặt trận liên quan lực lượng đồng minh của Tehran.

Cuộc tiếp xúc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu mang thông điệp cứng rắn tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Trump đặt ra hai khả năng, gồm đạt thỏa thuận để Iran tái thiết hoặc tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự nếu đàm phán thất bại.

Phần lớn thành viên phái đoàn Iran đã rời hội trường trong thời gian ông Trump phát biểu. Tổng thống Mỹ cũng dự đoán Tehran có thể chấp nhận thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.