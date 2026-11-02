Malaysia tiếp nhận những tiêm kích FA-50M đầu tiên

ANTD.VN - Hai máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50M đầu tiên do Korea Aerospace Industries (KAI) chế tạo đã tới căn cứ không quân Kuantan, mở đầu quá trình bàn giao 18 máy bay mà Malaysia đặt mua từ Hàn Quốc.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50M hạ cánh xuống căn cứ không quân RMAF Kuantan sau chuyến bay vận chuyển từ Sacheon

Theo thông báo của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), hai máy bay mang số hiệu M58-01 và M58-02 rời căn cứ không quân Labuan lúc 13h45 ngày 1-11 và hạ cánh an toàn tại Kuantan lúc 15h38 cùng ngày.

Tư lệnh Không quân Malaysia, Đại tướng Muhamad Norazlan Aris, cùng nhiều sĩ quan cấp cao đã có mặt chứng kiến sự kiện.

Hai chiếc FA-50M khởi hành từ Sacheon, Hàn Quốc, ngày 29-10, sau đó dừng tại đảo Jeju, thành phố Laoag của Philippines và căn cứ Labuan trước khi tới điểm triển khai tại Kuantan.

Chiếc M58-01 do phi công KAI Lee Donkyu điều khiển, cùng Thiếu tá Mohd Jamil Awang, Chỉ huy Phi đội số 15. Chiếc M58-02 do phi công Kim Inchul điều khiển, cùng Thiếu tá Muhammad Ashraf Wahab, Phó Chỉ huy Phi đội số 15.

Theo kế hoạch, hai máy bay sẽ trải qua quy trình kiểm tra nghiệm thu cuối cùng trước khi được RMAF chính thức tiếp nhận vào cuối tháng 11-2026.

Phi đội số 15, hiện có hơn 200 quân nhân, sẽ trực tiếp vận hành FA-50M tại căn cứ không quân Kuantan.

Malaysia ký hợp đồng trị giá gần 4 tỷ ringgit với KAI vào năm 2023 để mua 18 máy bay FA-50 Block 20, được định danh riêng là FA-50M.

6 máy bay dự kiến được bàn giao trước tháng 4-2027, 10 chiếc còn lại sẽ tới Malaysia theo từng giai đoạn cho đến đầu năm 2028.

FA-50M được sử dụng cho cả nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại phi công chiến đấu và tác chiến hạng nhẹ.

Đội máy bay mới dự kiến thay thế phi đội BAE Hawk đã hoạt động lâu năm của Malaysia, dự kiến được loại biên hoàn toàn vào năm 2028.

Việc tiếp nhận FA-50M là bước quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân của Malaysia.

Dòng máy bay này giúp RMAF vừa đào tạo phi công cho các tiêm kích hiện đại, vừa bổ sung phương tiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phản ứng nhanh và tác chiến trong những tình huống không đòi hỏi triển khai máy bay chiến đấu hạng nặng.