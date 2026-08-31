Chính thức triển khai Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông từ 01/9/2026

ANTD.VN - Từ ngày 1/9/2026, Bộ Công an chính thức triển khai quy trình chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ theo Thông tư 126/2026/TT-BCA và Nghị định 279/2025/NĐ-CP.

Theo đó, nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn bị thương từ 31% đến dưới 81% được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/người/vụ; trường hợp bị thương trên 81% được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người để hòa nhập cộng đồng. Gia đình có nạn nhân tử vong thuộc diện khó khăn nhận mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, tổ chức và cá nhân trực tiếp giúp đỡ, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc tham gia tuyên truyền cũng được hỗ trợ lần lượt tối đa 10 triệu đồng và 5 triệu đồng/vụ việc.

Chính sách không áp dụng cho trường hợp nạn nhân tự gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, hoặc cơ sở y tế, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có thu phí. Hồ sơ đề nghị gửi về Cục Cảnh sát giao thông (đối với tuyến cao tốc) hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh (đối với địa bàn địa phương).